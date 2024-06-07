Клуб МЛС заинтересован в приобретении защитника сборной Украины

Защитник "Днепра-1" и сборной Украины Александр Сваток может продолжить карьеру за океаном, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, клуб Западной конференции MLS "Остин" предметно заинтересован в приобретении 29-летнего украинца. "Остин" уже пытался контактировать с днепрянами насчет центрбека весной, но сейчас переговоры находятся на продвинутой стадии.

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Ранее сообщалось, что капитаном "Днепра-1" интересуются киевское "Динамо" и львовские "Карпаты".

В минувшем сезоне Сваток отыграл 31 матч за днепрян во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Действующий контракт защитника рассчитан до 31 декабря 2025 года.

"Остин" идет на 6-м месте Западной конференции MLS.