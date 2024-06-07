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Евгений Дикий официально избран президентом УПЛ

Премьер-лига

До этого он был и.о

Евгений Дикий официально избран президентом УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Президентом Украинской Премьер-Лиги был избран Евгений Дикий, сообщает официальный сайт лиги. В последнее время он находился с приставкой "исполняющего обязанности".

Соответствующее решение единогласно было принято на отчетном собрании клубов УПЛ, которое состоялось в Доме Футбола сегодня, 7 июня. Ранее он также занимал должность исполнительного директора УПЛ.

"Украинская Премьер-Лига поздравляет Евгения Сергеевича и желает успехов на новой должности!", - говорится в заявлении.

УПЛ не имела полноправного президента с 2020 года, когда организацию покинул швейцарец Томас.

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УПЛ Евгений Дикий
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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