Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Евгений Дикий официально избран президентом УПЛ
До этого он был и.о
Фото: УПЛ
Президентом Украинской Премьер-Лиги был избран Евгений Дикий, сообщает официальный сайт лиги. В последнее время он находился с приставкой "исполняющего обязанности".
Соответствующее решение единогласно было принято на отчетном собрании клубов УПЛ, которое состоялось в Доме Футбола сегодня, 7 июня. Ранее он также занимал должность исполнительного директора УПЛ.
"Украинская Премьер-Лига поздравляет Евгения Сергеевича и желает успехов на новой должности!", - говорится в заявлении.
УПЛ не имела полноправного президента с 2020 года, когда организацию покинул швейцарец Томас.
Популярное сейчас
- Все 26 футболистов. Заявка сборной Украины на матч с Польшей
- Пихаленок признался, как делал выбор между Динамо и Шахтером
- Ингулец назначил нового тренера, а Лунин с Довбиком могут перебраться в Серию А. Главные новости за 6 июня
- Дело не в возрасте. Бойко рассказал, почему он покинул Полесье
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО