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Пихаленок: В Динамо всегда конкуренция на высоком уровне, и я готов к ней

Премьер-лига

Новичок киевлян выразил готовность соревноваться за место в основе

Пихаленок: В Динамо всегда конкуренция на высоком уровне, и я готов к ней

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Новичок "Динамо" Александр Пихаленок высказался о конкуренции за место в основном составе киевлян.

- Ты подписал контракт до 2029 года. У "Динамо" сейчас большая конкуренция в центре поля - это и капитан Буяльский, и Шапаренко, и Андриевский, и Шепелев. Но, по сути, из них лишь один левша - Андриевский. Расскажи об ожиданиях от конкуренции за место в составе.

- Это "Динамо" (Киев), и здесь всегда конкуренция на самом высоком уровне. И на моем пути было много конкуренции - это было и в "Шахтере", и в "Днепре-1", и в "Мариуполе". И сейчас я готов к конкуренции в "Динамо", жду ее, - сказал Пихаленок.

Ранее Пихаленок рассказал, почему сделал выбор в пользу киевской команды.

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Динамо (Киев) Александр Пихаленок
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Петруха
07.06.2024 в 14:42
Твоя конкуренция-это лавка, с неё и уйдёшь на пенсию!
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Комментарии 3
Петруха
07.06.2024 в 14:42
Твоя конкуренция-это лавка, с неё и уйдёшь на пенсию!
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0
1
avatar
Spokoyno (Київ)
07.06.2024 в 14:37
Ну Шепелев та Андрієвського легко буде "посунути" Буяльський вже не молодий, а за Шапаренко комусь кортить грубі гроши отримати Тому Олександру потрібно просто демонструвати свою найкращу гру і він буде, якщо не в основі, то першим на підміну. А враховуючи П'ЯТЬ замін вихід на полі при добрій грі забезпечений!
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tekutiev (донецк,Украина)
07.06.2024 в 14:02
глубоко на.....ть
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