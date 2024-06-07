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Пихаленок: В Динамо всегда конкуренция на высоком уровне, и я готов к ней
Новичок киевлян выразил готовность соревноваться за место в основе
Фото: ФК Динамо Київ
Новичок "Динамо" Александр Пихаленок высказался о конкуренции за место в основном составе киевлян.
- Ты подписал контракт до 2029 года. У "Динамо" сейчас большая конкуренция в центре поля - это и капитан Буяльский, и Шапаренко, и Андриевский, и Шепелев. Но, по сути, из них лишь один левша - Андриевский. Расскажи об ожиданиях от конкуренции за место в составе.
- Это "Динамо" (Киев), и здесь всегда конкуренция на самом высоком уровне. И на моем пути было много конкуренции - это было и в "Шахтере", и в "Днепре-1", и в "Мариуполе". И сейчас я готов к конкуренции в "Динамо", жду ее, - сказал Пихаленок.
Ранее Пихаленок рассказал, почему сделал выбор в пользу киевской команды.
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