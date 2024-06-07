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Дулуб: Был звонок от руководства ЛНЗ
Будущее тренера в клубе пока что неопределенно
Фото: ФК ЛНЗ
Главный тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб рассказал, предлагал ли ему клуб пролонгировать соглашение. Напомним, контракт белорусского специалиста истекает 30 июня 2024 года.
"Сейчас я в отпуске, нахожусь в Варшаве, где проживает мой сын. Несколько дней назад мне позвонили из клуба, интересовались планами. Я ответил, теперь вот в ожидании дальнейших шагов руководства ФК.
Конкретика нужна не только мне, но и футболистам, которым уже вскоре надо начинать подготовку к новому сезону", - сказал Дулуб.
Напомним, что Олег Дулуб возглавил команду после стартовых туров прошлого сезона, когда она занимала 14-е место. Под его руководством футболисты ЛНЗ преодолели кризис, финишировав 7-ми в чемпионате УПЛ.
Ранее сообщалось, что "ЛНЗ" может возглавить Владислав Лупашко, который недавно покинул "Ингулец".
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