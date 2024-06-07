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Дулуб: Был звонок от руководства ЛНЗ

Премьер-лига

Будущее тренера в клубе пока что неопределенно

Дулуб: Был звонок от руководства ЛНЗ

Фото: ФК ЛНЗ

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Главный тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб рассказал, предлагал ли ему клуб пролонгировать соглашение. Напомним, контракт белорусского специалиста истекает 30 июня 2024 года.

"Сейчас я в отпуске, нахожусь в Варшаве, где проживает мой сын. Несколько дней назад мне позвонили из клуба, интересовались планами. Я ответил, теперь вот в ожидании дальнейших шагов руководства ФК.

Конкретика нужна не только мне, но и футболистам, которым уже вскоре надо начинать подготовку к новому сезону", - сказал Дулуб.

Напомним, что Олег Дулуб возглавил команду после стартовых туров прошлого сезона, когда она занимала 14-е место. Под его руководством футболисты ЛНЗ преодолели кризис, финишировав 7-ми в чемпионате УПЛ.

Ранее сообщалось, что "ЛНЗ" может возглавить Владислав Лупашко, который недавно покинул "Ингулец".

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Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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