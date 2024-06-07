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Верес хочет перехватить у Колоса опытного защитника
Роман Гончаренко летом может вернуться в ровенский клуб
фото - НК "Верес" Рівне
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Контракт игрока с "Колосом" истекает в конце июня и ковалевский клуб предложил защитнику подписать новое соглашение, но сам 30-летний Гончаренко не против вернуться в "Верес", где выступал с 2020 по 2022 годы.
Отметим, что в минувшем сезоне Гончаренко провел за "Колос" 6 матчей без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.
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Источник:Телеграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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