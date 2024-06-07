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Сабо: Лобановский сам себя уничтожил. В Кувейте он каждый день пил
Йожеф Сабо рассказал о Валерии Лобановском
dynamo.kiev.ua
Экс-тренер национальной
"Он сам себя уничтожил. Он уничтожил себя тем, что все же он там в Кувейте, или где он там был, пил. Каждый день пил, пил, пил, пил. Набрал массу. Он когда приехал, я увидел его и говорю: "Ты что, Валера!?". И это он уже здесь похудел прилично, уже выглядел нормально. Не надо было лететь в Кувейт, но что сейчас можем говорить.
Великий был человек. Я считаю, что второго такого тренера не знаю. Он все высчитывал, все помнил, как, что, чего. А какой он был психолог! Мне еще когда-то говорили, что я повторяю за ним. Нет, так как говорил Лобановский, я не могу", - рассказал Сабо.
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