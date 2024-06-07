Президент Оболони: Краснопир переходит в Рух? Точно что, та то таке

В четверг появилась информация о том, что нападающий " Оболони " Игорь Краснопир продолжит карьеру в "Рухе". Впрочем, президент "пивоваров" Александр Слободян пока что такой трансфер отрицает.

– Александр Иванович, телеграм-канал "ТаТоТаке" написал, что "Рух" приобрел Игоря Краснопира у "Оболони". Это правда?

– Точно что – та то таке. На данный момент эта информация не соответствует действительности. Я вам заявляю об этом официально. Никаких движений по трансферу Краснопира не было. В настоящее время Краснопир находится на контракте в "Оболони", его документы здесь. Сейчас он поехал на сбор с олимпийской сборной.

– То есть "Рух" на Вас не выходил по поводу трансфера Краснопира?

– На меня никто не выходил и такой информации у меня нет. Я сегодня встречался с президентом "Оболони" и он также мне ничего по этому поводу не сказал. Думаю, если бы было предложение, то он бы мне сказал.

– "Оболонь" готова к переговорам по трансферу Краснопира, если поступит хорошее предложение?

– Во-первых, мы должны спросить мнение самого футболиста. Во-вторых, решение будет принимать руководство. В "Оболони" футболисты - не рабы. Если кому-то некомфортно, он хочет или не хочет играть в другом месте, то будем разговаривать. Пока с Краснопиром на эту тему мы не общались.

– Было ли зимой предложение от "Руха" по поводу Краснопира?

– Зимой перед "Оболонью" стояла задача – остаться в УПЛ. Возможно, на высшем уровне разговоры какие-то и были, но наш президент категорично тогда заявил, что Краснопир остается в клубе.

– Ранее "Оболонь" некоторые футболисты покидали бесплатно, а здесь может быть трансфер за деньги. Вы готовы будете отпустить Краснопира?

– Это наш авторитет, поэтому воровать футболистов у нас никто не будет. У Краснопира еще год контракта с "Оболонью". Если поступит предложение, то руководство его рассмотрит и примет решение. Я не могу исключать общение между собой президентов клубов, но в настоящее время никто никаких движений по поводу трансфера Краснопира не делал. Поэтому мне было странно услышать эту информацию. Сейчас Краснопир – игрок "Оболони"!