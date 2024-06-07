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Пихаленок: В 5 лет я с отцом пришел на просмотр в Шахтер в футболке Динамо с Шевченко
Интересное начало карьеры в Донецке
fcdynamo.com
- Ты родом из Донецка, играл в "Шахтере", "Мариуполе". В "Динамо" также есть Николай Шапаренко, который из Донецкой области. По своим ощущениям, расскажи, как это - после такого прошлого оказаться в "Динамо"?
- Я в этом ничего такого не вижу. Ощущения у меня приятные, я буду защищать цвета киевского "Динамо", буду стараться своей игрой радовать наших болельщиков.
- Ты рассказывал, что в детстве пришел записываться в школу "Шахтера" в динамовской футболке с фамилией Шевченко. Расскажи об этой истории.
- Действительно (улыбается). Мне было 5 лет, я пришел вместе с отцом на просмотр в "Шахтер". Футболка Шевченко была моей первой. Но тогда меня не взяли - сказали, что набирают, начиная с шести лет. Сказали, приходите в следующем году. Тогда, помнили, все удивлялись, почему в футболке "Динамо" пришел, а отец убеждал всех, что мы действительно из Донецка.
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- То есть, на твоем нынешнем трансфере в "Динамо" больше отец настаивал?
- Я бы сказал, он одобрил этот трансфер.
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