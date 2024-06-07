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Богдан Когут: После начала полномасштабного вторжения научился пользоваться автоматом, освоил разные базовые навыки

Премьер-лига

Остаться в Украине - это была принципиальная позиция вратаря

Богдан Когут: После начала полномасштабного вторжения научился пользоваться автоматом, освоил разные базовые навыки

фото из свободных источников

Новина українською

Голкипер "Вереса" Богдан Когут рассказал, что после начала полномасштабного вторжения России он решил остаться в Украине и пройти первичную военную подготовку.

- После начала полномасштабного вторжения России без футбола вы времени не теряли - взяли автомат в руки и проходили военную подготовку. Были готовы встретить врага огнем?

- Я был готов. На тот момент жена с детьми уехала в Польшу. Я тоже мог уехать, ведь детей у меня трое. Однако решил остаться и пошел на подготовку. Это была моя принципиальная позиция. Кто знал, как оно дальше будет?

Научился пользоваться автоматом, освоил всевозможные базовые навыки. Остался во Львове и ждал. Хорошо, что наши Вооруженные силы остановили их. Не могу сказать, что все прошло. Страна борется, страна воюет. Надеюсь на победу Украины.

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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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