Богдан Когут: После начала полномасштабного вторжения научился пользоваться автоматом, освоил разные базовые навыки

Голкипер " Вереса " Богдан Когут рассказал, что после начала полномасштабного вторжения России он решил остаться в Украине и пройти первичную военную подготовку.

- После начала полномасштабного вторжения России без футбола вы времени не теряли - взяли автомат в руки и проходили военную подготовку. Были готовы встретить врага огнем?

- Я был готов. На тот момент жена с детьми уехала в Польшу. Я тоже мог уехать, ведь детей у меня трое. Однако решил остаться и пошел на подготовку. Это была моя принципиальная позиция. Кто знал, как оно дальше будет?

Научился пользоваться автоматом, освоил всевозможные базовые навыки. Остался во Львове и ждал. Хорошо, что наши Вооруженные силы остановили их. Не могу сказать, что все прошло. Страна борется, страна воюет. Надеюсь на победу Украины.