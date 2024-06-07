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Богдан Когут: После начала полномасштабного вторжения научился пользоваться автоматом, освоил разные базовые навыки
Остаться в Украине - это была принципиальная позиция вратаря
фото из свободных источников
Голкипер "
- После начала полномасштабного вторжения России без футбола вы времени не теряли - взяли автомат в руки и проходили военную подготовку. Были готовы встретить врага огнем?
- Я был готов. На тот момент жена с детьми уехала в Польшу. Я тоже мог уехать, ведь детей у меня трое. Однако решил остаться и пошел на подготовку. Это была моя принципиальная позиция. Кто знал, как оно дальше будет?
Научился пользоваться автоматом, освоил всевозможные базовые навыки. Остался во Львове и ждал. Хорошо, что наши Вооруженные силы остановили их. Не могу сказать, что все прошло. Страна борется, страна воюет. Надеюсь на победу Украины.
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