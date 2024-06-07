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Желько Любенович не возглавил Ингулец. Он остается тренером Миная
Хотя клуб из Петрово официально объявил о подписании сербского специалиста
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Накануне новичок УПЛ "Ингулец" из Петрово официально объявил о подписании главного тренера "Миная" Желько Любеновича, у которого с закарпатцами – действующий контракт. UA-Футбол публиковал новость из официальных источников клуба, но в то же время располагал неофициальной информацией о том, что Желько Любенович остается тренером "Миная". Закарпатский клуб и сербский специалист не разрывали контракт, а "Ингулец" объявил о переходе односторонне и безосновательно.
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Чтобы прояснить ситуацию, UA-Футбол обратился за комментарием к одному из "фигурантов" дела – самому Желько Любеновичу. И тот подтвердил нашему изданию, что остается тренером "Миная".
- Я и не уходил из "Миная", - сказал он корреспонденту UA-Футбол Вячеславу Кульчицкому, - Откуда взялись разговоры о моем заключении контракта с другим клубом - это даже не хочу комментировать.
Отметим, что "Минай" по итогам сезона 2023/24 понизился в классе, опустившись в Первую лигу. "Ингулец", наоборот, выиграл второй дивизион и поднялся в УПЛ. Клуб из Петрово уже успел распрощаться со своим тренером Лупашко.
Добавим, что вероятность перехода Любеновича в "Ингулец" остается. Но сейчас Желько – тренер "Миная".
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