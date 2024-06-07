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Желько Любенович не возглавил Ингулец. Он остается тренером Миная

Премьер-лига
Обновлено

Хотя клуб из Петрово официально объявил о подписании сербского специалиста

Желько Любенович не возглавил Ингулец. Он остается тренером Миная

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Накануне новичок УПЛ "Ингулец" из Петрово официально объявил о подписании главного тренера "Миная" Желько Любеновича, у которого с закарпатцами – действующий контракт. UA-Футбол публиковал новость из официальных источников клуба, но в то же время располагал неофициальной информацией о том, что Желько Любенович остается тренером "Миная". Закарпатский клуб и сербский специалист не разрывали контракт, а "Ингулец" объявил о переходе односторонне и безосновательно.

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Чтобы прояснить ситуацию, UA-Футбол обратился за комментарием к одному из "фигурантов" дела – самому Желько Любеновичу. И тот подтвердил нашему изданию, что остается тренером "Миная".

- Я и не уходил из "Миная", - сказал он корреспонденту UA-Футбол Вячеславу Кульчицкому, - Откуда взялись разговоры о моем заключении контракта с другим клубом - это даже не хочу комментировать.

Отметим, что "Минай" по итогам сезона 2023/24 понизился в классе, опустившись в Первую лигу. "Ингулец", наоборот, выиграл второй дивизион и поднялся в УПЛ. Клуб из Петрово уже успел распрощаться со своим тренером Лупашко.

Добавим, что вероятность перехода Любеновича в "Ингулец" остается. Но сейчас Желько – тренер "Миная".

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Желько Любенович ФК Минай эксклюзив UA-Футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
07.06.2024 в 20:44
Мабуть Желько прочитав мої вчорашні пости про злочинця, який кайфує пока ЗЕлень царює....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
07.06.2024 в 20:44
Мабуть Желько прочитав мої вчорашні пости про злочинця, який кайфує пока ЗЕлень царює....
Ответить
0
0

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