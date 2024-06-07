Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Очередной футболист покинул Минай
А вот тренер пока что остается
instagram.com/minaj_footballclub
Закарпатский "
Вслед за принадлежащим "Кривбассу" полузащитником Владиславом Семотюком и нападающим Денисом Устименко, закарпатский клуб покинул еще один арендованный игрок.
Речь идет о 21-летнем нападающем Кирилле Попове, который играл в закарпатской команде в весенней части сезона-2023/24 на правах аренды из "Колоса".
Всего в команде Желько Любеновича он провел 6 матчах без результативных действий.
Напомним, что ранее закарпатский клуб ранее также покинули Дмитрий Немчанинов, Василий Вашкеба и Сергей Петько.
А вот главный тренер Желько Любенович не подтвердил свой уход и заявил о том, что он
Популярное сейчас
- Польша - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Польша – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
- РФ получила от УЕФА еврокоэффициент за сезон 2023/24. Больше, чем Украина добыла на футбольных полях
- Дело не в возрасте. Бойко рассказал, почему он покинул Полесье
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО