Очередной футболист покинул Минай

Закарпатский " Минай " покинул еще один футболист.

Вслед за принадлежащим "Кривбассу" полузащитником Владиславом Семотюком и нападающим Денисом Устименко, закарпатский клуб покинул еще один арендованный игрок.

Речь идет о 21-летнем нападающем Кирилле Попове, который играл в закарпатской команде в весенней части сезона-2023/24 на правах аренды из "Колоса".

Всего в команде Желько Любеновича он провел 6 матчах без результативных действий.

Напомним, что ранее закарпатский клуб ранее также покинули Дмитрий Немчанинов, Василий Вашкеба и Сергей Петько.