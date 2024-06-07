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Очередной футболист покинул Минай

Премьер-лига
Обновлено

А вот тренер пока что остается

Очередной футболист покинул Минай

instagram.com/minaj_footballclub

Новина українською

Закарпатский "Минай" покинул еще один футболист.

Вслед за принадлежащим "Кривбассу" полузащитником Владиславом Семотюком и нападающим Денисом Устименко, закарпатский клуб покинул еще один арендованный игрок.

Речь идет о 21-летнем нападающем Кирилле Попове, который играл в закарпатской команде в весенней части сезона-2023/24 на правах аренды из "Колоса".

Всего в команде Желько Любеновича он провел 6 матчах без результативных действий.

Напомним, что ранее закарпатский клуб ранее также покинули Дмитрий Немчанинов, Василий Вашкеба и Сергей Петько.

А вот главный тренер Желько Любенович не подтвердил свой уход и заявил о том, что он не знает, откуда берутся эти слухи.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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