Когут: В матче с Эпицентром я сделал сэйв не то что сезона, а всей карьеры

Голкипер "Вереса " Богдан Когут поделился эмоциями от переходных матчей с "Эпицентром", в результате которых ровенская команда осталась в УПЛ.

- Богдан, прошло два дня с момента победы над "Эпицентром" и сохранения прописки в УПЛ. Отошли ли вы от эйфории? Как отпраздновала команда?

- Команда собиралась на минимальный банкет. Но особых сил и эмоций, на самом деле, уже не было. Устали, потому что каждая игра - как финал. Посидели немного коллективом и разъехались.

- Когда было тяжелее - сейчас с "Эпицентром" или в прошлом году против запорожского "Металлурга"?

- Было тяжело и в прошлом году, и сейчас. "Металлургу" мы проиграли 0:1, теперь сыграли 1:1. Все решали домашние игры, где "Верес" убедительно победил что Запорожье, что "Эпицентр". По моему мнению, мы им шансов не дали. Это благодаря нашим болельщикам. Все видели, сколько людей пришло. Большая им благодарность за ощутимую поддержку.

- В Киеве при счете 0:1 в пользу соперника вы совершили сумасшедший сэйв. Спасение сезона?

- По моим ощущениям - это сэйв не сезона, а всей моей карьеры. Много хороших сэйвов сделал, но этот - лучший. Он иногда удавался мне на тренировках, но в игре - впервые. К тому же, имел огромное значение - на кону стояло сохранение прописки. Слава Богу, что он состоялся и помог команде.

- Много важных голов на финише сезона забил Николай Гайдучик. Поблагодарили ли его ребята?

- Николай - молодец. Человек плодотворно работает, старается, переживает. Он - местный, любит этот клуб. И Бог его вознаградил несколькими голами в конце сезона.

- Перед "Эпицентром" вы сохранили интригу, выразив надежду, что руководство "Вереса" немного простимулирует своих игроков. Случилось?

- Мы пока что в ожидании. Президент пока не озвучил, только сказал, что что-то будет. Мы ждем.