  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Менеджер Миная: Если Любенович договаривается с Ингульцом, мы прощаемся. Если нет – то работаем дальше
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Менеджер Миная: Если Любенович договаривается с Ингульцом, мы прощаемся. Если нет – то работаем дальше

Премьер-лига
Обновлено

Тренер ведет переговоры с Ингульцом

Менеджер Миная: Если Любенович договаривается с Ингульцом, мы прощаемся. Если нет – то работаем дальше

Фото - ФК Минай / автор - Євген Оборевич

Новина українською

Генеральный менеджер "Миная" Мирослав Небесник прокомментировал ситуацию с главным тренером команды Желько Любеновичем.

Напомним, что 7 июня "Ингулец" объявил о назначении Любеновича главным тренером, а на следующий день сам тренер заявил, что не уходил из "Миная".

Читайте такжеЖелько Любенович не возглавил Ингулец. Он остается тренером Миная

"Желько Любенович ведет переговоры с "Ингульцом", но сегодня он тренер "Миная".

Наша команда не отрицала прогресса этого тренера, он постарался сделать результат для "Миная", у нас почти получилось, мы ему благодарны за работу.

Ни у одной из сторон нет к другой претензий. Если он договаривается с "Ингульцом", мы жмем руки и прощаемся. Если нет – то работаем дальше.

Никаких переговоров о компенсации не было. У нас полностью партнерские отношения, ни о какой компенсации речь не идет", - сказал Небесник.

По теме
yellow-arrow
Левченко: Когда смотрю цену на Судакова, глаза на лоб лезут
yellow-arrow
Президент Оболони: Есть принципиальная договоренность с Рухом по Краснопиру за 500 тысяч
yellow-arrow
Когут: В матче с Эпицентром я сделал сэйв не то что сезона, а всей карьеры
Желько Любенович Ингулец (Петрово) ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости