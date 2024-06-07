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Менеджер Миная: Если Любенович договаривается с Ингульцом, мы прощаемся. Если нет – то работаем дальше
Тренер ведет переговоры с Ингульцом
Фото - ФК Минай / автор - Євген Оборевич
Генеральный менеджер "
Напомним, что 7 июня "Ингулец" объявил о назначении Любеновича главным тренером, а на следующий день сам тренер заявил, что не уходил из "Миная".
"Желько Любенович ведет переговоры с "Ингульцом", но сегодня он тренер "Миная".
Наша команда не отрицала прогресса этого тренера, он постарался сделать результат для "Миная", у нас почти получилось, мы ему благодарны за работу.
Ни у одной из сторон нет к другой претензий. Если он договаривается с "Ингульцом", мы жмем руки и прощаемся. Если нет – то работаем дальше.
Никаких переговоров о компенсации не было. У нас полностью партнерские отношения, ни о какой компенсации речь не идет", - сказал Небесник.
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