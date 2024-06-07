Менеджер Миная: Если Любенович договаривается с Ингульцом, мы прощаемся. Если нет – то работаем дальше

Генеральный менеджер " Миная " Мирослав Небесник прокомментировал ситуацию с главным тренером команды Желько Любеновичем.

Напомним, что 7 июня "Ингулец" объявил о назначении Любеновича главным тренером, а на следующий день сам тренер заявил, что не уходил из "Миная".

"Желько Любенович ведет переговоры с "Ингульцом", но сегодня он тренер "Миная".

Наша команда не отрицала прогресса этого тренера, он постарался сделать результат для "Миная", у нас почти получилось, мы ему благодарны за работу.

Ни у одной из сторон нет к другой претензий. Если он договаривается с "Ингульцом", мы жмем руки и прощаемся. Если нет – то работаем дальше.

Никаких переговоров о компенсации не было. У нас полностью партнерские отношения, ни о какой компенсации речь не идет", - сказал Небесник.