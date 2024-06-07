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Левченко: Когда смотрю цену на Судакова, глаза на лоб лезут

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Левченко: Когда смотрю цену на Судакова, глаза на лоб лезут

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко порассуждал на тему, насколько обоснована цена на хавбека "Шахтера" Георгия Судакова.

- Для кого Евро должно стать трамплином в лучшие чемпионаты Европы?

- Я бы хотел, чтобы Судакову удалось подтвердить свое качество игры на поле, подтвердить актуальность своего ценника и переехать в Европу. Когда смотрю цену на Георгия, глаза на лоб лезут.

– Насколько обоснована цена за Судакова?

– Когда украинский клуб продает игрока за такие деньги, то это супер. Обоснованность цены определяет команда, желающая его приобрести. Если они готовы, то очевидно, что да. Если Судаков сможет найти свою команду, это положительно повлияет на его карьеру.

Этот игрок перерос УПЛ, поэтому хочется посмотреть на него в лучшем чемпионате. Взгляните, сколько наших ребят играют за границей. Часть из них занимает ведущую роль в своих командах. Это важно для дальнейшего развития нашей сборной.

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Источник:
LB
Опубликовал: Михаил Черныш
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