Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Оболони: Есть принципиальная договоренность с Рухом по Краснопиру за 500 тысяч
Форвард Оболони все-таки переходит в Рух
Оболонь
Президент "
"Есть договоренность принципиальная по Краснопиру с "Рухом". 500 тысяч. Контракт подпишут после возвращения его из Франции (сейчас Игорь находится в расположении олимпийской сборной Украины U-23- прим), - сказал Слободян.
В сезоне 2023/24 годов Краснопир провел за "Оболонь" 33 поединка во всех официальных турнирах: семь голов, одна результативная передача.
Transfermarkt оценивает 21-летнего центрального нападающего в 300 тысяч евро.
Популярное сейчас
- Польша - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Польша – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
- РФ получила от УЕФА еврокоэффициент за сезон 2023/24. Больше, чем Украина добыла на футбольных полях
- Мирон Маркевич ответил на вопрос, остается ли он в Карпатах
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО