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Президент Оболони: Есть принципиальная договоренность с Рухом по Краснопиру за 500 тысяч

Премьер-лига
Обновлено

Форвард Оболони все-таки переходит в Рух

Президент Оболони: Есть принципиальная договоренность с Рухом по Краснопиру за 500 тысяч

Оболонь

Новина українською

Президент "Оболони" Александр Слободян подтвердил, что летом его клуб покинет ведущий нападающий Игорь Краснопир, который перейдет в "Рух".

"Есть договоренность принципиальная по Краснопиру с "Рухом". 500 тысяч. Контракт подпишут после возвращения его из Франции (сейчас Игорь находится в расположении олимпийской сборной Украины U-23- прим), - сказал Слободян.

В сезоне 2023/24 годов Краснопир провел за "Оболонь" 33 поединка во всех официальных турнирах: семь голов, одна результативная передача.

Transfermarkt оценивает 21-летнего центрального нападающего в 300 тысяч евро.

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Александр Слободян Оболонь (Киев) Рух (Львов) Игорь Краснопир
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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