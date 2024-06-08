Озвучена прибыль первого полугодия УПЛ ТВ. Шахтер предложил клубам поделить её

Во время очного совещания представителей клубов высшего дивизиона в пятницу назвали прибыль первого полугодия УПЛ ТВ – 20 млн. грн. Доход формировался за счет дистрибуции, помощи европейских лиг, монетизации и партнёрских дотаций.

Представитель "Шахтера" Дмитрий Кириленко предложил поделить средства между участницами первенства 2023/24, поскольку в первые месяцы чемпионата клубы самостоятельно оплачивали продакшн.

Общее мнение склоняется к другому варианту – вложить деньги в старт нового сезона. Дискуссия по этому вопросу продолжится в среду.