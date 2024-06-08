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Озвучена прибыль первого полугодия УПЛ ТВ. Шахтер предложил клубам поделить её
Неожиданная инициатива от горняков
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Во время очного совещания представителей клубов высшего дивизиона в пятницу назвали прибыль первого полугодия УПЛ ТВ – 20 млн. грн. Доход формировался за счет дистрибуции, помощи европейских лиг, монетизации и партнёрских дотаций.
Представитель "Шахтера" Дмитрий Кириленко предложил поделить средства между участницами первенства 2023/24, поскольку в первые месяцы чемпионата клубы самостоятельно оплачивали продакшн.
Общее мнение склоняется к другому варианту – вложить деньги в старт нового сезона. Дискуссия по этому вопросу продолжится в среду.
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