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Озвучена прибыль первого полугодия УПЛ ТВ. Шахтер предложил клубам поделить её

Премьер-лига

Неожиданная инициатива от горняков

Озвучена прибыль первого полугодия УПЛ ТВ. Шахтер предложил клубам поделить её

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Во время очного совещания представителей клубов высшего дивизиона в пятницу назвали прибыль первого полугодия УПЛ ТВ – 20 млн. грн. Доход формировался за счет дистрибуции, помощи европейских лиг, монетизации и партнёрских дотаций.

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Представитель "Шахтера" Дмитрий Кириленко предложил поделить средства между участницами первенства 2023/24, поскольку в первые месяцы чемпионата клубы самостоятельно оплачивали продакшн.

Общее мнение склоняется к другому варианту – вложить деньги в старт нового сезона. Дискуссия по этому вопросу продолжится в среду.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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