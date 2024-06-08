Планы Днепра-1 на сезон: сохранить команду и засветить игроков в еврокубках для продажи

После встречи с коммерческим директором Вячеславом Фридманом стало известно о продолжении сотрудничества с Юрием Максимовым. Планы на предстоящий сезон: сохранить команду и засветить игроков в еврокубках для продажи.

Некоторые игроки все еще находятся в неопределенном состоянии, ожидая завершения контрактов, склоняются к тому, чтобы остаться в команде. На Александра Филиппова не рассчитывают, Денис Мирошниченко и Александр Сваток, вероятно, покинут команду.

Планируется пополнение состава игроками "Динамо" Киев, также в список потенциальных новичков попали игроки "Минаю".