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Планы Днепра-1 на сезон: сохранить команду и засветить игроков в еврокубках для продажи
Клуб определился с ориентирами
Фото: СК Дніпро-1
После встречи с коммерческим директором Вячеславом Фридманом стало известно о продолжении сотрудничества с Юрием Максимовым. Планы на предстоящий сезон: сохранить команду и засветить игроков в еврокубках для продажи.
Некоторые игроки все еще находятся в неопределенном состоянии, ожидая завершения контрактов, склоняются к тому, чтобы остаться в команде. На Александра Филиппова не рассчитывают, Денис Мирошниченко и Александр Сваток, вероятно, покинут команду.
Планируется пополнение состава игроками "Динамо" Киев, также в список потенциальных новичков попали игроки "Минаю".
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