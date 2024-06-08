  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Еще один бразилец. Шахтер заинтересован в защитнике Крузейро Педрао
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Еще один бразилец. Шахтер заинтересован в защитнике Крузейро Педрао

Премьер-лига

20-летний бразилец не прочь играть в УПЛ

Еще один бразилец. Шахтер заинтересован в защитнике Крузейро Педрао

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" заинтересован в покупке центрального защитника "Крузейро" Педрао.

Читайте такжеМаркиньос Сиприано досрочно покинул Крузейро и намерен разорвать контракт с Шахтером

За сведениями UOL Esporte, "Шахтер" в ближайшие недели собирается сделать официальное предложение по Педрао. Отмечается, что сам 20-летный бразилец не против сменить футбольную прописку.

Напомним, за "Крузейро" U-20 Педрао провел 32 поединка, в которых отличился 5 голами.

По теме
yellow-arrow
Планы Днепра-1 на сезон: сохранить команду и засветить игроков в еврокубках для продажи
yellow-arrow
Озвучена прибыль первого полугодия УПЛ ТВ. Шахтер предложил клубам поделить её
yellow-arrow
Левченко: Когда смотрю цену на Судакова, глаза на лоб лезут
Шахтер (Донецк) Крузейро (Белу-Оризонти)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UOL Esporte
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
La Scala (Milano)
08.06.2024 в 10:28
До Педріньйо та Педрао ще б Педрі...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 5
La Scala (Milano)
08.06.2024 в 10:28
До Педріньйо та Педрао ще б Педрі...
Ответить
0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
08.06.2024 в 10:33
Зараз ФКБ не надто сильніший за ШД, особисті матчі це довели, а в ШД у Педрі буде шанс виграти титул на відміну від барсотушки, яким нічого не світить, так що...
Ответить
0
0
Dr. House (Поділля)
08.06.2024 в 10:16
Як не Педріньйо, то Педрао. Для Шахти це діло принципу купляти педриків?)))
Ответить
2
2
aleks68
08.06.2024 в 10:18
п....р скорее ты убогий.слюни подбери и подмойся
Ответить
0
3
Dr. House (Поділля)
08.06.2024 в 10:25
Ти чого з будки виліз і тявкаєш, блохастий? Ніхто твою Шахту не ображає і ніхто проти неї нічого не має, констатація факту просто. Так що ліверку свою ти тут не відробив, продовжуй далі скулити, щеня
 
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости