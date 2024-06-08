Еще один бразилец. Шахтер заинтересован в защитнике Крузейро Педрао

"Шахтер" заинтересован в покупке центрального защитника "Крузейро" Педрао.

Читайте также Маркиньос Сиприано досрочно покинул Крузейро и намерен разорвать контракт с Шахтером

За сведениями UOL Esporte, "Шахтер" в ближайшие недели собирается сделать официальное предложение по Педрао. Отмечается, что сам 20-летный бразилец не против сменить футбольную прописку.

Напомним, за "Крузейро" U-20 Педрао провел 32 поединка, в которых отличился 5 голами.