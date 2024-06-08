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Еще один бразилец. Шахтер заинтересован в защитнике Крузейро Педрао
20-летний бразилец не прочь играть в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" заинтересован в покупке центрального защитника "Крузейро" Педрао.
За сведениями UOL Esporte, "Шахтер" в ближайшие недели собирается сделать официальное предложение по Педрао. Отмечается, что сам 20-летный бразилец не против сменить футбольную прописку.
Напомним, за "Крузейро" U-20 Педрао провел 32 поединка, в которых отличился 5 голами.
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Источник:UOL Esporte
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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08.06.2024 в 10:28
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