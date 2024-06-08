Бартулович: Все игры были для Зари нелегкими

Ассистент главного тренера "Зари" Младен Бартулович подвел итоги сезона 2023/24.

"Первый сезон в Заре дал мне очень много опыта. Выступление в Лиге Европы и Лиге конференций – безумный опыт. Очень полезно было для меня, как для тренера. Все игры были для Зари нелегкими. Если не будешь максимально заряжен на игру, максимально сконцентрирован, любой соперник может доставить тебе неприятности.

Для клуба сезон не был удачным. Задача была занять высокое место. Год назад ушли лидеры, сменился тренер. Опытные игроки отказались продлевать контракты, как Имереков ("Металлист 1925"), Шахов ("Тобол"). Ушли Булеца (аренда в "Заглембе"), Бражко ("Динамо"). Начался чемпионат – и к ним еще и Русин ("Сандерленд") добавился", — сказал Бартулович.