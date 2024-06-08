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Также и Черноморец. Три клуба УПЛ интересуются Вакулой – источник
Среди них и новичок чемпионата
Фото: ФК Минай
Минимум три клуба Украинской Премьер-лиги интересуются полузащитником “Миная” Владиславом Вакулой. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Речь идет о "Заре" и "Черноморце". Также определенная заинтересованность есть и от "Карпат".
"Минай" хочет получить за Вакулу 150 тысяч долларов.
Полузащитник присоединился к закарпатцам зимой этого года на правах свободного агента. Он провел в составе “Миная” 15 матчей, отличившись пятью результативными действиями (4+1).
Договор игрока рассчитан до лета 2025 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего Вакулу в 300 тысяч евро.
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