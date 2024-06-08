Также и Черноморец. Три клуба УПЛ интересуются Вакулой – источник

Минимум три клуба Украинской Премьер-лиги интересуются полузащитником “Миная” Владиславом Вакулой. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Речь идет о "Заре" и "Черноморце". Также определенная заинтересованность есть и от "Карпат".

"Минай" хочет получить за Вакулу 150 тысяч долларов.

Полузащитник присоединился к закарпатцам зимой этого года на правах свободного агента. Он провел в составе “Миная” 15 матчей, отличившись пятью результативными действиями (4+1).

Договор игрока рассчитан до лета 2025 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего Вакулу в 300 тысяч евро.