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"Посмеялись и пообещали выдать другую": Отец Пихаленка вспомнил инцидент о форме Динамо на отборе в Шахтер
Вот такой был парадокс
Фото: ФК Динамо Київ
Отец Александра Пихаленко вспомнил, как его сын проходил отбор в академию "Шахтера":
“Однажды я играл в футзал в Киеве, поэтому решил воспользоваться случаем и приобрел малому форму Динамо. Все как должно быть: Шевченко, десятка на спине. Саше тогда было лет пять.
Когда пришло время отбора в академию "Шахтера" в Донецке, сын надел динамовскую форму и пришел на этот отбор.
Немного посмеялись и сказали: "Не переживайте, мы выдадим вам свою шахтеревскую форму". Недавно с сыном вспоминали эту историю”, – сказал Александр Пихалонок-старший.
Полузащитник находился в структуре "Шахтера" с 2010 по 2021 год. Затем он перешел в “Днепр-1” на полноценных правах, а недавно его контракт выкупило “Динамо”.
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