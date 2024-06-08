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"Посмеялись и пообещали выдать другую": Отец Пихаленка вспомнил инцидент о форме Динамо на отборе в Шахтер

Премьер-лига

Вот такой был парадокс

"Посмеялись и пообещали выдать другую": Отец Пихаленка вспомнил инцидент о форме Динамо на отборе в Шахтер

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Отец Александра Пихаленко вспомнил, как его сын проходил отбор в академию "Шахтера":

“Однажды я играл в футзал в Киеве, поэтому решил воспользоваться случаем и приобрел малому форму Динамо. Все как должно быть: Шевченко, десятка на спине. Саше тогда было лет пять.

Когда пришло время отбора в академию "Шахтера" в Донецке, сын надел динамовскую форму и пришел на этот отбор.

Немного посмеялись и сказали: "Не переживайте, мы выдадим вам свою шахтеревскую форму". Недавно с сыном вспоминали эту историю”, – сказал Александр Пихалонок-старший.

Полузащитник находился в структуре "Шахтера" с 2010 по 2021 год. Затем он перешел в “Днепр-1” на полноценных правах, а недавно его контракт выкупило “Динамо”.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Пихаленок
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Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Максим Кучер
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