"Посмеялись и пообещали выдать другую": Отец Пихаленка вспомнил инцидент о форме Динамо на отборе в Шахтер

Отец Александра Пихаленко вспомнил, как его сын проходил отбор в академию "Шахтера":

“Однажды я играл в футзал в Киеве, поэтому решил воспользоваться случаем и приобрел малому форму Динамо. Все как должно быть: Шевченко, десятка на спине. Саше тогда было лет пять.

Когда пришло время отбора в академию "Шахтера" в Донецке, сын надел динамовскую форму и пришел на этот отбор.

Немного посмеялись и сказали: "Не переживайте, мы выдадим вам свою шахтеревскую форму". Недавно с сыном вспоминали эту историю”, – сказал Александр Пихалонок-старший.