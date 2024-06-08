Премьер-лига
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Внимательно ли вы следили за УПЛ 2023/24? Квиз от UA-Футбол
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Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева
Сегодня мы вам предлагаем проверить насколько вы внимательно следили за Украинской Премьер-Лигой сезона 2023/24 годов, пройдя наш квиз.
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