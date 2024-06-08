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"Сейчас эта история идет на паузу". Журналист – о ситуации с главными тренерами Миная и Ингульца

Премьер-лига

Разъяснил ситуацию

"Сейчас эта история идет на паузу". Журналист – о ситуации с главными тренерами Миная и Ингульца

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Журналист Владимир Зверов прокомментировал ситуацию с Желько Любеновичем и Владиславом Лупашко.

"Ингульцу", чтобы назначить главным тренером Желько Любеновича, нужно уволить Владислава Лупашко. А насколько я слышал, Лупашко по документам до сих пор является тренером "Ингульца", его трудовая книжка лежит в клубе, контракт между ним и клубом с Петрового не расторгнут".

Александр Поворознюк говорил, что "Ингулец" разрывает контракт с Лупашком и отпускает его. Разрываем и разорвали – сейчас эта история решается. И пока она решается, Любенович не может стать тренером "Ингульца". И он возвращается в "Минай". Пока что.

Любенович уже начинал разговоры о кадровых историях в "Ингульце", у него уже были вопросы относительно будущего определенных футболистов. Но сейчас эта история идет на паузу", – сказал журналист.

Напомним, что 7 июня "Ингулец" объявил о назначении Любеновича главным тренером, а на следующий день сам тренер заявил, что не уходил из "Миная".

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Владимир Зверов Ингулец (Петрово) минай
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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