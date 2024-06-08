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Поворознюк – об увеличении бюджета Металлиста 1925: Понты для приезжих, чтобы показать, что у тебя денег много
Президент Ингульца прокомментировал новость об усилении финансирования харьковчан
Фото: ФК Ингулец
Александр Поворознюк – о материальной стороне поддержки команд.
“Деньги я зарабатываю этими руками и вот этими мозгами. Кто вам сказал, что я экономлю? Я просто ножки протягиваю по одежке. Я не могу обещать, что я не сделаю, какие-то золотые горы. Могу обещать стабильность. Пусть хоть один придет и скажет, что я что-то обещал и не сделал.
[Об увеличении бюджета "Металлиста 1925"] Для меня это понты для приезжих, чтобы показать, что у тебя денег много. Надо было показывать в УПЛ”, – отметил функционер.
Напомним, что в 2010 году Поворознюк отказался от "Десны" из-за клубных долгов, а в 2013-м создал любительский коллектив "Ингулец".
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