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Поворознюк – об увеличении бюджета Металлиста 1925: Понты для приезжих, чтобы показать, что у тебя денег много

Премьер-лига
Обновлено

Президент Ингульца прокомментировал новость об усилении финансирования харьковчан

Поворознюк – об увеличении бюджета Металлиста 1925: Понты для приезжих, чтобы показать, что у тебя денег много

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Александр Поворознюк – о материальной стороне поддержки команд.

“Деньги я зарабатываю этими руками и вот этими мозгами. Кто вам сказал, что я экономлю? Я просто ножки протягиваю по одежке. Я не могу обещать, что я не сделаю, какие-то золотые горы. Могу обещать стабильность. Пусть хоть один придет и скажет, что я что-то обещал и не сделал.

[Об увеличении бюджета "Металлиста 1925"] Для меня это понты для приезжих, чтобы показать, что у тебя денег много. Надо было показывать в УПЛ”, – отметил функционер.

Напомним, что в 2010 году Поворознюк отказался от "Десны" из-за клубных долгов, а в 2013-м создал любительский коллектив "Ингулец".

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Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Gican85 (Киев)
08.06.2024 в 19:51
Кто бы говорил про понты
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Комментарии 3
Gican85 (Киев)
08.06.2024 в 19:51
Кто бы говорил про понты
Ответить
0
0
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xo66it (Оболонський Рейх)
08.06.2024 в 19:44
Ніщо так не мотивує вболівати проти Інгульця, як цей кугут
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1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
08.06.2024 в 19:04
Чому кримінальне чморило стало топом новин ЮА-Футболу ? Може запустив сюди якогось пєтуха ?
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