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Вацко: У Черноморца осталось 5 игроков основы

Премьер-лига

Похоже, что морякам придется заново формировать состав

Вацко: У Черноморца осталось 5 игроков основы

instagram.com/chernomoretsfc

Новина українською

Спортивный журналист сообщил, что одесситы продолжают терять приносивших результат футболистов. На данный момент у "черно-синих" остается всего 5 игроков основы: Владимир Салюк, Андрей Штогрин, Йон Шпорн, Александр Васильев и Виталий Ермаков.

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Впрочем, Салюком уже интересуются другие украинские клубы, поэтому он тоже может сменить коллектив. Добавим, что у него есть еще год по контракту, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

Также не стоит исключать, что будут предложения по Штогрину. Андрей оформил 15 результативных действий в 34 встречах в прошлом сезоне.

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Виктор Вацко Черноморец (Одесса)
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Источник:
Вацко Livе
Опубликовал: Александр Симченко
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