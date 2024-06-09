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Вацко: У Черноморца осталось 5 игроков основы
Похоже, что морякам придется заново формировать состав
instagram.com/chernomoretsfc
Спортивный журналист сообщил, что одесситы продолжают терять приносивших результат футболистов. На данный момент у "черно-синих" остается всего 5 игроков основы: Владимир Салюк, Андрей Штогрин, Йон Шпорн, Александр Васильев и Виталий Ермаков.
Впрочем, Салюком уже интересуются другие украинские клубы, поэтому он тоже может сменить коллектив. Добавим, что у него есть еще год по контракту, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
Также не стоит исключать, что будут предложения по Штогрину. Андрей оформил 15 результативных действий в 34 встречах в прошлом сезоне.
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