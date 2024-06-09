  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бартулович: Заходят клубы с большими финансами, развивается инфраструктура. Чемпионат начинает расти
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бартулович: Заходят клубы с большими финансами, развивается инфраструктура. Чемпионат начинает расти

Премьер-лига

Ассистент главного тренера Зари – о непростом чемпионате

Бартулович: Заходят клубы с большими финансами, развивается инфраструктура. Чемпионат начинает расти

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Младен Бартулович рассказал о том, каким получился сезон.

"Первый сезон в "Заре" дал мне очень много опыта. Выступление в Лиге Европы и Лиге конференций – безумный опыт. Очень полезно было для меня, как для тренера.

УПЛ прибавляет, заходят клубы с большими финансами, развивается инфраструктура в такое тяжелое время, возвращаются легионеры, многие хорошие украинские игроки получили шанс о себе заявить. Чемпионат начинает расти".

Читайте также: Бартулович: На 100 процентов Герреро интересуются другие клубы

"Для клуба сезон не был удачным. Задача была занять высокое место. Год назад ушли лидеры, сменился тренер. Опытные игроки отказались продлевать контракты”, – подчеркнул ассистент.

Бартулович работает в тренерском штабе "черно-белых" с прошлого года.

По теме
yellow-arrow
Вацко: У Черноморца осталось 5 игроков основы
yellow-arrow
Несколько игроков Миная могут продолжить карьеру в клубах УПЛ. На одного из них претендует Днепр-1
yellow-arrow
Пердута - о Ворскле: Наш потенциал очень большой
Заря (Луганск) Младен Бартулович
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости