Бартулович: Заходят клубы с большими финансами, развивается инфраструктура. Чемпионат начинает расти

Младен Бартулович рассказал о том, каким получился сезон.

"Первый сезон в "Заре" дал мне очень много опыта. Выступление в Лиге Европы и Лиге конференций – безумный опыт. Очень полезно было для меня, как для тренера.

УПЛ прибавляет, заходят клубы с большими финансами, развивается инфраструктура в такое тяжелое время, возвращаются легионеры, многие хорошие украинские игроки получили шанс о себе заявить. Чемпионат начинает расти".