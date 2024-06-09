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Бартулович: Заходят клубы с большими финансами, развивается инфраструктура. Чемпионат начинает расти
Ассистент главного тренера Зари – о непростом чемпионате
Фото: ФК Інгулець
Младен Бартулович рассказал о том, каким получился сезон.
"Первый сезон в "Заре" дал мне очень много опыта. Выступление в Лиге Европы и Лиге конференций – безумный опыт. Очень полезно было для меня, как для тренера.
УПЛ прибавляет, заходят клубы с большими финансами, развивается инфраструктура в такое тяжелое время, возвращаются легионеры, многие хорошие украинские игроки получили шанс о себе заявить. Чемпионат начинает расти".
"Для клуба сезон не был удачным. Задача была занять высокое место. Год назад ушли лидеры, сменился тренер. Опытные игроки отказались продлевать контракты”, – подчеркнул ассистент.
Бартулович работает в тренерском штабе "черно-белых" с прошлого года.
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