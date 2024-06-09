Вацко: У Динамо пока нет предложений по трансферу Шапаренко

На данный момент у "Динамо" нет предложения о продаже своего полузащитника Николая Шапаренко. Об этом сообщает Виктор Вацко.

Журналист отмечает, что впереди нас ждет Чемпионат Европы, который может изменить ситуацию по трансферу хавбека.

Шапаренко последний раз продлевал контракт с "Динамо" в 2020 году. Тогда киевляне заявляли, что соглашение действует до 2025 года. В частности, Transfermarkt указывает, что до 30 сентября.

Однако ТаТоТаке недавно утверждало, что соглашение рассчитано до 31 августа 2026 года.

В прошлом сезоне Шапаренко провел пять голов и восемь ассистов в 26 матчах за киевский клуб.