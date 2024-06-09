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Вацко: У Динамо пока нет предложений по трансферу Шапаренко

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Вацко: У Динамо пока нет предложений по трансферу Шапаренко

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

На данный момент у "Динамо" нет предложения о продаже своего полузащитника Николая Шапаренко. Об этом сообщает Виктор Вацко.

Журналист отмечает, что впереди нас ждет Чемпионат Европы, который может изменить ситуацию по трансферу хавбека.

Шапаренко последний раз продлевал контракт с "Динамо" в 2020 году. Тогда киевляне заявляли, что соглашение действует до 2025 года. В частности, Transfermarkt указывает, что до 30 сентября.

Однако ТаТоТаке недавно утверждало, что соглашение рассчитано до 31 августа 2026 года.

В прошлом сезоне Шапаренко провел пять голов и восемь ассистов в 26 матчах за киевский клуб.

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Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
Вацко LIVE
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
09.06.2024 в 09:27
Да кому этот фристайле нужен. Медленный. Физически слабый.
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
09.06.2024 в 09:27
Да кому этот фристайле нужен. Медленный. Физически слабый.
Ответить
0
0
Gican85 (Киев)
09.06.2024 в 09:13
Сентябрь 2025
Ответить
0
0

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