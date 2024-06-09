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Вацко: У Динамо пока нет предложений по трансферу Шапаренко
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Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
На данный момент у "Динамо" нет предложения о продаже своего полузащитника Николая Шапаренко. Об этом сообщает Виктор Вацко.
Журналист отмечает, что впереди нас ждет Чемпионат Европы, который может изменить ситуацию по трансферу хавбека.
Шапаренко последний раз продлевал контракт с "Динамо" в 2020 году. Тогда киевляне заявляли, что соглашение действует до 2025 года. В частности, Transfermarkt указывает, что до 30 сентября.
Однако ТаТоТаке недавно утверждало, что соглашение рассчитано до 31 августа 2026 года.
В прошлом сезоне Шапаренко провел пять голов и восемь ассистов в 26 матчах за киевский клуб.
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