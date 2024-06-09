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Олег Билык может перейти в народный клуб УПЛ

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В Верес

Олег Билык может перейти в народный клуб УПЛ

УАФ

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Бывший голкипер "Черноморца" Олег Билык может перейти в "Верес", сообщает Sport Arena.

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По имеющейся информации, 26-летний голкипер может перейти в "Верес" на правах свободного агента.

Напомним, ранее Олег Билык выступал за такие клубы как "Ингулец" и "Александрия". За этот сезон Билык сыграл за "Черноморец" всего два матча в начале сезона 2023/24.

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Верес (Ровно) Олег Билык
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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