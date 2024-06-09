Олег Билык может перейти в народный клуб УПЛ

Бывший голкипер "Черноморца" Олег Билык может перейти в "Верес", сообщает Sport Arena.

Читайте также Верес хочет перехватить у Колоса опытного защитника

По имеющейся информации, 26-летний голкипер может перейти в "Верес" на правах свободного агента.

Напомним, ранее Олег Билык выступал за такие клубы как "Ингулец" и "Александрия". За этот сезон Билык сыграл за "Черноморец" всего два матча в начале сезона 2023/24.