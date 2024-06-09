"Была прописана опция в соглашении": Петько рассказал, почему покинул Минай до завершения контракта

Украинский защитник Сергей Петько рассказал, почему покинул “Минай”.

“ – Сергей, у вас оставался год контракта с “Минаем”. Не хотели снова в Первую лигу?

– В моем контракте с “Минаем” была прописана опция, поэтому после завершения сезона поговорили и принял решение уйти.

– Решение об уходе принимали после вылета из УПЛ?

– Да, решение приняло уже после завершения сезона.

– Какие варианты продолжения карьеры рассматриваете сейчас? Это УПЛ или заряженные амбициями коллективы Первой лиги?

– Разговоры ведутся, пока никакой конкретики.

– "Минай" не делал вам предложение остаться?

– Меня хотели видеть в команде, но я принял решение двигаться дальше. Желько с пониманием отнесся к моему решению. Пожелали удачи друг другу.

– "Минай" в какой-то момент заставил поверить всем, что команда спасется, вытаскивая мертвые матчи в стиле непобедимого "Байера"...

– Во втором круге очень много людей, знакомых, футболистов за нас переживали, но нам немного не хватило”, – Петько.