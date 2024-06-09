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"Была прописана опция в соглашении": Петько рассказал, почему покинул Минай до завершения контракта
Принял решение после завершения сезона
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Украинский защитник Сергей Петько рассказал, почему покинул “Минай”.
“ – Сергей, у вас оставался год контракта с “Минаем”. Не хотели снова в Первую лигу?
– В моем контракте с “Минаем” была прописана опция, поэтому после завершения сезона поговорили и принял решение уйти.
– Решение об уходе принимали после вылета из УПЛ?
– Да, решение приняло уже после завершения сезона.
– Какие варианты продолжения карьеры рассматриваете сейчас? Это УПЛ или заряженные амбициями коллективы Первой лиги?
– Разговоры ведутся, пока никакой конкретики.
– "Минай" не делал вам предложение остаться?
– Меня хотели видеть в команде, но я принял решение двигаться дальше. Желько с пониманием отнесся к моему решению. Пожелали удачи друг другу.
– "Минай" в какой-то момент заставил поверить всем, что команда спасется, вытаскивая мертвые матчи в стиле непобедимого "Байера"...
– Во втором круге очень много людей, знакомых, футболистов за нас переживали, но нам немного не хватило”, – Петько.
В прошлом сезоне защитник провел 19 матчей в рамках УПЛ, отличившись одним голом и одним ассистом.
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