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"Была прописана опция в соглашении": Петько рассказал, почему покинул Минай до завершения контракта

Премьер-лига

Принял решение после завершения сезона

"Была прописана опция в соглашении": Петько рассказал, почему покинул Минай до завершения контракта

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Украинский защитник Сергей Петько рассказал, почему покинул “Минай”.

– Сергей, у вас оставался год контракта с “Минаем”. Не хотели снова в Первую лигу?

– В моем контракте с “Минаем” была прописана опция, поэтому после завершения сезона поговорили и принял решение уйти.

– Решение об уходе принимали после вылета из УПЛ?

– Да, решение приняло уже после завершения сезона.

– Какие варианты продолжения карьеры рассматриваете сейчас? Это УПЛ или заряженные амбициями коллективы Первой лиги?

– Разговоры ведутся, пока никакой конкретики.

– "Минай" не делал вам предложение остаться?

– Меня хотели видеть в команде, но я принял решение двигаться дальше. Желько с пониманием отнесся к моему решению. Пожелали удачи друг другу.

– "Минай" в какой-то момент заставил поверить всем, что команда спасется, вытаскивая мертвые матчи в стиле непобедимого "Байера"...

– Во втором круге очень много людей, знакомых, футболистов за нас переживали, но нам немного не хватило”, – Петько.

В прошлом сезоне защитник провел 19 матчей в рамках УПЛ, отличившись одним голом и одним ассистом.

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Сергей Петько ФК Минай
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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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