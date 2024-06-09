Черноморец – лидер УПЛ по пропущенным голам со стандартов. У Кривбасса – лучший показатель

ТаТоТаке подытожило пропущенные голы команд УПЛ со стандартов. В лидерах – не "Динамо" или "Шахтер".

В прошлом розыгрыше чемпионата “Черноморец” 17 раз пропустил после подач со штрафных и угловых или вбросов с аутов. В целом число таких голов в пассиве одесситов за последние два сезона достигло отметки в 30 единиц – это самый плохой показатель среди всех команд.

На втором месте в этом антирейтинге идет "Александрия" (21), третью и четвертую ступеньки делят "Верес" и "Металлист 1925" (по 20).

Лучший показатель за последние два сезона – у "Кривбасса". В их пассиве по три пропущенных гола со стандартов в каждом из розыгрышей чемпионата.

Второй и третий лучшие показатели на расстоянии уступают криворожцам: у "Шахтера" и "Днепра-1" по 13 пропущенных. "Динамо" идет на четвертой строчке с 15 голами в свои ворота после стандартов.