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Черноморец – лидер УПЛ по пропущенным голам со стандартов. У Кривбасса – лучший показатель
Криворожцы опередили всех второй сезон подряд
fckryvbas.com
ТаТоТаке подытожило пропущенные голы команд УПЛ со стандартов. В лидерах – не "Динамо" или "Шахтер".
В прошлом розыгрыше чемпионата “Черноморец” 17 раз пропустил после подач со штрафных и угловых или вбросов с аутов. В целом число таких голов в пассиве одесситов за последние два сезона достигло отметки в 30 единиц – это самый плохой показатель среди всех команд.
На втором месте в этом антирейтинге идет "Александрия" (21), третью и четвертую ступеньки делят "Верес" и "Металлист 1925" (по 20).
Лучший показатель за последние два сезона – у "Кривбасса". В их пассиве по три пропущенных гола со стандартов в каждом из розыгрышей чемпионата.
Второй и третий лучшие показатели на расстоянии уступают криворожцам: у "Шахтера" и "Днепра-1" по 13 пропущенных. "Динамо" идет на четвертой строчке с 15 голами в свои ворота после стандартов.
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