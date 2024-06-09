  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец – лидер УПЛ по пропущенным голам со стандартов. У Кривбасса – лучший показатель
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец – лидер УПЛ по пропущенным голам со стандартов. У Кривбасса – лучший показатель

Премьер-лига
Обновлено

Криворожцы опередили всех второй сезон подряд

Черноморец – лидер УПЛ по пропущенным голам со стандартов. У Кривбасса – лучший показатель

fckryvbas.com

Новина українською

ТаТоТаке подытожило пропущенные голы команд УПЛ со стандартов. В лидерах – не "Динамо" или "Шахтер".

В прошлом розыгрыше чемпионата “Черноморец” 17 раз пропустил после подач со штрафных и угловых или вбросов с аутов. В целом число таких голов в пассиве одесситов за последние два сезона достигло отметки в 30 единиц – это самый плохой показатель среди всех команд.

На втором месте в этом антирейтинге идет "Александрия" (21), третью и четвертую ступеньки делят "Верес" и "Металлист 1925" (по 20).

Лучший показатель за последние два сезона – у "Кривбасса". В их пассиве по три пропущенных гола со стандартов в каждом из розыгрышей чемпионата.

Второй и третий лучшие показатели на расстоянии уступают криворожцам: у "Шахтера" и "Днепра-1" по 13 пропущенных. "Динамо" идет на четвертой строчке с 15 голами в свои ворота после стандартов.

По теме
yellow-arrow
Завтра определится судьба Маркевича в Карпатах
yellow-arrow
Петько: Минаю сложно будет сразу вернуться в УПЛ, ведь есть команды с большими ресурсами
yellow-arrow
Наполи интересуется форвардом киевского Динамо
Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
09.06.2024 в 15:36
в ЧО самый худший тренер ГРИ ---18 проигрышей антирекорд и они его оставили в команде--все игроки разбегутся останется хлам и Ю19
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
09.06.2024 в 15:36
в ЧО самый худший тренер ГРИ ---18 проигрышей антирекорд и они его оставили в команде--все игроки разбегутся останется хлам и Ю19
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости