  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Петько: Минаю сложно будет сразу вернуться в УПЛ, ведь есть команды с большими ресурсами
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петько: Минаю сложно будет сразу вернуться в УПЛ, ведь есть команды с большими ресурсами

Премьер-лига

Пока об этом речь не идет

Петько: Минаю сложно будет сразу вернуться в УПЛ, ведь есть команды с большими ресурсами

Фото: ФК Минай

Новина українською

Украинский защитник Сергей Петько, покинувший "Минай" в конце прошлого сезона, рассказал о феномене Любеновича и прокомментировал возможное будущее клуба.

– В той команде вы были одним из опытных игроков. В чем феномен Любеновича?

– Молодые и опытные футболисты стремились доказать себе, чего они стоят. Желько заставил нас поверить в то, что мы способны это сделать. Не скажу что в коллективе все было гладко, ведь кто больше получал время, кто меньше. Но все работали во благо “Миная”. Нам удалось найти общий язык между собой, поверили в себя и это принесло плоды.

Объяснили, как нам играть против каждого соперника, строили свою игру, чтобы навязывать свой футбол на своих сильных сторонах. Большая тренерская работа была проделана.

– Вы оговорились, что в команде не все так гладко было? В чем это проявлялось?

– Речь идет о том, что каждый боролся за свое место, не уступал в стыках на тренировках, моментами где-то заводились. Но это нормальное состояние команды, которой не безразлично результат.

– “Минаю” сложно будет сразу вернуться в УПЛ?

– Будет сложно, ведь есть команды с большими ресурсами. В “Миная” много будет зависеть, как сработает команда на трансферах и кто ее поведет после Любеновича.

– Общаясь недавно с Любеновичем, он отметил, что предлагавшие ему игроки совсем не соответствуют уровню “Мыная” образца второй половины сезона...

– Если Желько так говорит – имеет на это право. У меня никто не спрашивал”, – сказал Петько.

Читайте также"Была прописана опция в соглашении": Петько рассказал, почему покинул Минай до завершения контракта
По теме
yellow-arrow
Завтра определится судьба Маркевича в Карпатах
yellow-arrow
Черноморец – лидер УПЛ по пропущенным голам со стандартов. У Кривбасса – лучший показатель
yellow-arrow
Наполи интересуется форвардом киевского Динамо
Желько Любенович Сергей Петько ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости