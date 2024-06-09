Петько: Минаю сложно будет сразу вернуться в УПЛ, ведь есть команды с большими ресурсами

Украинский защитник Сергей Петько, покинувший "Минай" в конце прошлого сезона, рассказал о феномене Любеновича и прокомментировал возможное будущее клуба.

“ – В той команде вы были одним из опытных игроков. В чем феномен Любеновича?

– Молодые и опытные футболисты стремились доказать себе, чего они стоят. Желько заставил нас поверить в то, что мы способны это сделать. Не скажу что в коллективе все было гладко, ведь кто больше получал время, кто меньше. Но все работали во благо “Миная”. Нам удалось найти общий язык между собой, поверили в себя и это принесло плоды.

Объяснили, как нам играть против каждого соперника, строили свою игру, чтобы навязывать свой футбол на своих сильных сторонах. Большая тренерская работа была проделана.

– Вы оговорились, что в команде не все так гладко было? В чем это проявлялось?

– Речь идет о том, что каждый боролся за свое место, не уступал в стыках на тренировках, моментами где-то заводились. Но это нормальное состояние команды, которой не безразлично результат.

– “Минаю” сложно будет сразу вернуться в УПЛ?

– Будет сложно, ведь есть команды с большими ресурсами. В “Миная” много будет зависеть, как сработает команда на трансферах и кто ее поведет после Любеновича.

– Общаясь недавно с Любеновичем, он отметил, что предлагавшие ему игроки совсем не соответствуют уровню “Мыная” образца второй половины сезона...

– Если Желько так говорит – имеет на это право. У меня никто не спрашивал”, – сказал Петько.