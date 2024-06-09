Завтра определится судьба Маркевича в Карпатах

Завтра Мирон Маркевич встретится с владельцем "Карпат" Владимиром Матковским, чтобы обсудить трансферные вопросы.

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По имеющейся информации, обсуждать тренер и владелец клуба будут трансферные цели, ведь именно в этом аспекте у них появились разногласия. Отмечается, что если они не найдут компромисса, тогда Мирон Маркевич будет вынужден покинуть пост главного тренера.

Напомним, что в начале июня журналист Игорь Бурбас заявил, что у Маркевича есть конфликт с шеф-скаутом "Карпат" Глебом Корниенко в вопросах трансферной политики.