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Запорожец о переходе в Оболонь: Я просто потерял полгода футбольной карьеры

Премьер-лига

Евгений разочарован периодом, который провёл в столице

Запорожец о переходе в Оболонь: Я просто потерял полгода футбольной карьеры

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

В январе 29-летний игрок присоединился к "пивоварам", но уже через 5 месяцев покинул клуб в статусе свободного агента.

“Для меня это загадка и человеческое разочарование. Перед переходом я на протяжении месяцев общался со спортивным директором и главным тренером, и меня уверяли, что я нужен команде.

Так получилось, что после перехода на сборах в Турции я получил перелом. Несмотря на это, я еще две недели тренировался. Потом уже была такая боль, которую я не мог терпеть. Последние полторы недели нашей подготовки я не занимался. По возвращении уже на второй матч против "Днепра-1" я попал в заявку. То есть свои 10-15 минут мог сыграть. Если не физически, то психологически точно был готов".

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"Когда уже разрывал свои отношения с "Оболонью", я спрашивал у спортивного директора, почему не получил достаточно возможностей проявить себя. Потому что мне этого никто не объяснил. Может быть, там это не принято. Просто раньше я работал с такими специалистами, которые общаются с футболистами. Здесь такого не было.

Не знаю, зачем вообще был этот трансфер. Я просто потерял полгода футбольной карьеры. Я даже у ребят спрашивал: "Может быть, я как-то не так тренируюсь или что-то не то делаю?". Отвечали, что все в порядке”, – рассказал футболист.

Весной Запорожец появлялся в шести поединках УПЛ и сыграл 125 минут.

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Оболонь (Киев) Евгений Запорожец
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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