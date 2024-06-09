Запорожец о переходе в Оболонь: Я просто потерял полгода футбольной карьеры

В январе 29-летний игрок присоединился к "пивоварам", но уже через 5 месяцев покинул клуб в статусе свободного агента.

“Для меня это загадка и человеческое разочарование. Перед переходом я на протяжении месяцев общался со спортивным директором и главным тренером, и меня уверяли, что я нужен команде.

Так получилось, что после перехода на сборах в Турции я получил перелом. Несмотря на это, я еще две недели тренировался. Потом уже была такая боль, которую я не мог терпеть. Последние полторы недели нашей подготовки я не занимался. По возвращении уже на второй матч против "Днепра-1" я попал в заявку. То есть свои 10-15 минут мог сыграть. Если не физически, то психологически точно был готов".