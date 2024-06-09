ЛНЗ прекратил сотрудничество с футболистом, который выигрывал с командой Любительский чемпионат

Олег Тарасенко больше не защищает цвета "фиолетовых". Он присоединился к ЛНЗ еще в 2021 году, когда команда стала чемпионом среди любителей.

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Соглашение с футболистом истекает в конце июня и клуб решил сразу сообщить, что на него больше не рассчитывают. В предыдущем сезоне игрок появился только в восьми поединках.

Отметим, что ранее Олег представлял "Славутыч" / "Черкасский Днепр" / "Черкащину". Также Тарасенко успел поиграть в Латвии (Тукумс 2000) и Польше (Стомил Ольштын).