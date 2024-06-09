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Гитченко – девятый самый возрастной футболист в истории элитного дивизиона Украины

Премьер-лига

Перед завершением карьеры Андрей присоединился к топ-10 опытных игроков

Гитченко – девятый самый возрастной футболист в истории элитного дивизиона Украины

Фото: ФК Полесье

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В декабре защитник провел последний матч. Тогда "волки" разошлись миром с "Днепром-1" (1:1). На момент встречи спортсмену было 39 лет и 67 дней. Это девятый показатель в истории первенства.

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Рекорд принадлежит Владиславу Гельзину. В 2016-м он вышел на поле в составе "Олимпика" в возрасте 42 лет и 255 дней.

Среди действующих игроков ближе всего к топ-10 кипер "Миная" Александр Бандура (37 лет 323 дня) и полузащитник "Колоса" Вадим Милько (37 лет 271 день). Но Бандуре придется менять клубную прописку, чтобы продолжить борьбу за попадание в десятку.

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Андрей Гитченко Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК «Полісся» Житомир (Телеграм)
Опубликовал: Александр Симченко
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