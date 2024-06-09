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Полузащитником Вереса Шараем интересуются два польских, один турецкий и ряд украинских клубов - источник

Премьер-лига

Нарасхват

Полузащитником Вереса Шараем интересуются два польских, один турецкий и ряд украинских клубов - источник

Фото: НК Верес

Новина українською

У полузащитника "Вереса" Владислава Шарая в конце июня этого года истекает срок действия контракта с клубом. По информации журналиста Дмитрия Венкова, руководство ривненчан и игрок ведут переговоры о продлении соглашения.

Однако, также к Шараю проявляют интерес несколько клубов УПЛ, перволиговые "Буковина" и "Виктория", две команды из Польши и одна команда из Турции.

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В сезоне 2023/24 полузащитник был одним из лидеров "Вереса". В его активе 32 матча и 5 голов. Клуб сумел сохранить место в УПЛ, победив в стыковых матчах "Эпицентр".

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Буковина (Черновцы) Верес (Ровно) Виктория (Сумы) Владислав Шарай
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Источник:
Dmytro Vienkov
Опубликовал: Виктор Иванчук
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