Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитником Вереса Шараем интересуются два польских, один турецкий и ряд украинских клубов - источник
Нарасхват
Фото: НК Верес
У полузащитника "Вереса" Владислава Шарая в конце июня этого года истекает срок действия контракта с клубом. По информации журналиста Дмитрия Венкова, руководство ривненчан и игрок ведут переговоры о продлении соглашения.
Однако, также к Шараю проявляют интерес несколько клубов УПЛ, перволиговые "Буковина" и "Виктория", две команды из Польши и одна команда из Турции.
В сезоне 2023/24 полузащитник был одним из лидеров "Вереса". В его активе 32 матча и 5 голов. Клуб сумел сохранить место в УПЛ, победив в стыковых матчах "Эпицентр".
Популярное сейчас
- Украинские силы обороны впервые в истории поразили российский Су-57
- Чемпионат Европы-2024. Магучих защищает титул чемпионки континента, Кохан борется за медали
- Малиновский - о матче против Польши: Ребров был очень взбешен после этого поражения
- Поворознюк назвал имена кандидатов на должность нового тренера Ингульца
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО