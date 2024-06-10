Запорожец – о задолженности Ингульца перед ним: Не хочу об этом. Погрешности есть

Полузащитник провел в клубе из Петрово почти 10 лет, но зимой решил, что пора что-то менять.

"Александр Поворознюк меня не отпускал. Сначала говорил, что отпустит меня зимой. У меня уже был хороший вариант, и я мог уйти, но он отказал. Сказал, что отпустит, когда на мою позицию придут новые игроки, которые он хочет подписать. Но там такие фамилии были, которые, если мыслить трезво, в "Ингулец" не пойдут. Так все докатилось, что я отработал контракт от начала до конца. Сыграл последний матч, получил памятную футболку и ушел из команды. Сначала было немного неприятно, но потом я решил, что такова моя судьба. [О возможной задолженности перед ним] Не хочу об этом. Скажем так, погрешности есть".

"Я считал, что мне нужно что-нибудь изменить в своей жизни. Через десять лет все это сильно приелось. Плюс роль игралась и финансовая составляющая. У меня семья и маленький ребенок. Мне нужно еще зарабатывать, чтобы можно было отложить какие-то деньги и иметь где жить. Это тоже важно. То, что я легенда "Ингульца" – это хорошо, но… Если бы я там завершил карьеру в 35 лет, то с нынешними ценами на жилье, было бы очень трудно. Эти полгода я полностью прожил с семьей. Каждый день я видел свою жену и то, как растет моя дочь. Мы могли выйти погулять в парк, попить кофе… В "Ингульце" с этим сложности. Есть база и город Желтые Воды рядом, где не так-то легко найти жилье. Это маленький город с одним парком. Пожалел только в спортивном плане, потому что, повторюсь, считаю, что потерял полгода своей карьеры. У меня было такое чувство, что меня обманули”, – считает футболист.

Евгений отыграл в клубе 220 матчей на профессиональном уровне.