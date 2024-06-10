Капитан Черноморца попрощался с клубом

Капитан и полузащитник "Черноморца" Илья Путря покидает одесскую команду. 26-летний хавбек поблагодарил клуб и попрощался с болельщиками.

"Одесса, четыре года я был здесь с вами, а вы были со мной. Теперь пришло время прощаться.

Мы вместе поднимались в УПЛ, вместе выигрывали и проигрывали. Для меня было честью быть капитаном этого клуба и выводить команду на поле - это были невероятные ощущения.

Хочу поблагодарить всех фанатов, как тех, кто поддерживал, так и тех, кто критиковал - вы и есть "Черноморец". Продолжайте придавать импульс и мотивацию команде. Спасибо всему тренерскому штабу, руководству, и всем работникам клуба.

Я буду по вам скучать, но мы еще обязательно встретимся.

"Черноморец" один раз - "Черноморец" навсегда!", - написал Путря в своем Instagram.