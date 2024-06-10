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Капитан Черноморца попрощался с клубом

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Игрок продолжит карьеру в другом клубе УПЛ

Капитан Черноморца попрощался с клубом

Фото: ФК Чорноморець

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Капитан и полузащитник "Черноморца" Илья Путря покидает одесскую команду. 26-летний хавбек поблагодарил клуб и попрощался с болельщиками.

"Одесса, четыре года я был здесь с вами, а вы были со мной. Теперь пришло время прощаться.

Мы вместе поднимались в УПЛ, вместе выигрывали и проигрывали. Для меня было честью быть капитаном этого клуба и выводить команду на поле - это были невероятные ощущения.

Хочу поблагодарить всех фанатов, как тех, кто поддерживал, так и тех, кто критиковал - вы и есть "Черноморец". Продолжайте придавать импульс и мотивацию команде. Спасибо всему тренерскому штабу, руководству, и всем работникам клуба.

Я буду по вам скучать, но мы еще обязательно встретимся.

"Черноморец" один раз - "Черноморец" навсегда!", - написал Путря в своем Instagram.

Путря выступал за "Черноморец" с осени 2020 года. Всего в составе одесситов он сыграл 94 матча, забил 8 голов и отдал 7 ассистов. Ранее генеральный директор "моряков" Анатолий Мисюра сообщал, что Путря продолжит карьеру в "ЛНЗ".

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Черноморец (Одесса) Илья Путря
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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