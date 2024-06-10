Малиновский: Когда переход в Полесье? Не знаю

Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский оценил вероятность своего перехода в житомирское "Полесье".

– Когда переход в "Полесье"?

- Не знаю. Футбольная жизнь такова, что ты не знаешь, где окажешься завтра.

– Ты счастлив, что в городе есть такая команда, такой бренд?

– Очень счастлив. Там, где сейчас база строится, мы с братом, когда были маленькими, собирали землянику и грибы. Через лес, если 15 минут пройти – это село, где родился мой отец, там его дом.

Я там много раз был [в Житомире]. То, что они сделали – это очень классно. Надеюсь, они будут двигаться только вперед, – сказал Малиновский.

Напомним, в минувшем сезоне Малиновский провел 30 матчей, где забил 4 гола и отдал 2 ассиста.