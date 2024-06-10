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Малиновский: Когда переход в Полесье? Не знаю

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Хавбек рад, что в его родном городе появилась амбициозная команда

Малиновский: Когда переход в Полесье? Не знаю

Фото: Olympique de Marseille

Новина українською

Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский оценил вероятность своего перехода в житомирское "Полесье".

– Когда переход в "Полесье"?

- Не знаю. Футбольная жизнь такова, что ты не знаешь, где окажешься завтра.

– Ты счастлив, что в городе есть такая команда, такой бренд?

– Очень счастлив. Там, где сейчас база строится, мы с братом, когда были маленькими, собирали землянику и грибы. Через лес, если 15 минут пройти – это село, где родился мой отец, там его дом.

Я там много раз был [в Житомире]. То, что они сделали – это очень классно. Надеюсь, они будут двигаться только вперед, – сказал Малиновский.

Напомним, в минувшем сезоне Малиновский провел 30 матчей, где забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Полесье (Житомир)
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Источник:
YouTube-канал УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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