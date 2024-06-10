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Запорожец: Я открыт к предложениям. Возможно, кто-то прочитает интервью и вспомнит обо мне
"Оболонь" отказалась от услуг полузащитника
Фото: ФК Оболонь
Полузащитник Евгений Запорожец рассказал о своих планах после ухода из "Оболони".
- Долгов перед вами не осталось?
- Нет. В этом плане клуб очень солидный. Я думал, что могут начаться какие-то такие моменты, но передо мной полностью рассчитались. Менеджмент выполнил все, что обещал.
- Какие у вас планы теперь?
- Пока никаких. Часто получается так, что когда ты на контракте в каком-то клубе, то тебе звонят и одни, и другие. У меня такая ситуация в "Ингульце" была, когда мной интересовались "Черноморец" и "Металлист 1925". А когда ты без команды да еще и за полгода суммарно сыграл минут 90, то вокруг тебя тишина.
Я открыт к предложениям. Возможно, даже кто-то прочитает наше с вами интервью и вспомнит обо мне. Команды сейчас на отдыхе. Думаю, где-то через неделю-две начнут собираться и изучать рынок, - сказал Зпорожец.
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