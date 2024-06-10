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Запорожец: Я открыт к предложениям. Возможно, кто-то прочитает интервью и вспомнит обо мне

Премьер-лига

"Оболонь" отказалась от услуг полузащитника

Запорожец: Я открыт к предложениям. Возможно, кто-то прочитает интервью и вспомнит обо мне

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Полузащитник Евгений Запорожец рассказал о своих планах после ухода из "Оболони".

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- Долгов перед вами не осталось?

- Нет. В этом плане клуб очень солидный. Я думал, что могут начаться какие-то такие моменты, но передо мной полностью рассчитались. Менеджмент выполнил все, что обещал.

- Какие у вас планы теперь?

- Пока никаких. Часто получается так, что когда ты на контракте в каком-то клубе, то тебе звонят и одни, и другие. У меня такая ситуация в "Ингульце" была, когда мной интересовались "Черноморец" и "Металлист 1925". А когда ты без команды да еще и за полгода суммарно сыграл минут 90, то вокруг тебя тишина.

Я открыт к предложениям. Возможно, даже кто-то прочитает наше с вами интервью и вспомнит обо мне. Команды сейчас на отдыхе. Думаю, где-то через неделю-две начнут собираться и изучать рынок, - сказал Зпорожец.

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Оболонь (Киев) Евгений Запорожец
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
10.06.2024 в 09:20
Добротний футболіст, ще й безкоштовно !
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
10.06.2024 в 09:20
Добротний футболіст, ще й безкоштовно !
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0
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Gican85 (Киев)
10.06.2024 в 08:59
Я вспомнил, надежная и доступная была машина
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