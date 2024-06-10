ЛНЗ завершил сотрудничество с полузащитником

"ЛНЗ" прекратил сотрудничество с полузащитником Иваном Тищенко, сообщает официальный сайт клуба.

У игрока завершился срок действия контракта, и стороны решили не продолжать сотрудничество.

25-летний Тищенко присоединился к "фиолетовым" летом 2021 гола. За это время он отыграл 122 минуты в 54 матчах и отметился 13 забитыми голами. В сезоне-2023/24 Иван потерял место в основе - 13 поединков и 1 ассист.

Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

Ранее "ЛНЗ" попрощался с Олегом Тарасенко.