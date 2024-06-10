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Пихаленок: Днепр-1 - это был незабываемый путь моей карьеры

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Пихаленок: Днепр-1 - это был незабываемый путь моей карьеры

Фото: СК Днепр-1

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Полузащитник Александр Пихаленок обратился к болельщикам "Днепра-1" после перехода в "Динамо".

"Днепр-1" - это был незабываемый путь моей карьеры! Я хотел бы поблагодарить за невероятные годы, за все время, что я был частью этого клуба.

СК "Днепр1" - теперь это уже моя история, которую мы написали с вами вместе! На нашем пути случались разные моменты, как-то мы шли на последнем месте в таблице чемпионата, а потом мы боролись с вами за чемпионство. Я благодарю каждого игрока, с которым я выходил на футбольное поле, всех тренеров, с которыми мне приходилось поработать в Днепре, болельщиков, персонал, медицинский штаб и конечно руководство футбольного клуба!

Мне было очень приятно быть неотъемлемой частью этого коллектива! Всех крепко обнял", - написал Пихаленок в своем Instagram.

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Динамо (Киев) Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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