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Пихаленок: Днепр-1 - это был незабываемый путь моей карьеры
Хавбек попрощался со своим бывшим клубом
Фото: СК Днепр-1
Полузащитник Александр Пихаленок обратился к болельщикам "Днепра-1" после перехода в "Динамо".
"Днепр-1" - это был незабываемый путь моей карьеры! Я хотел бы поблагодарить за невероятные годы, за все время, что я был частью этого клуба.
СК "Днепр1" - теперь это уже моя история, которую мы написали с вами вместе! На нашем пути случались разные моменты, как-то мы шли на последнем месте в таблице чемпионата, а потом мы боролись с вами за чемпионство. Я благодарю каждого игрока, с которым я выходил на футбольное поле, всех тренеров, с которыми мне приходилось поработать в Днепре, болельщиков, персонал, медицинский штаб и конечно руководство футбольного клуба!
Мне было очень приятно быть неотъемлемой частью этого коллектива! Всех крепко обнял", - написал Пихаленок в своем Instagram.
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