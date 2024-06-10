Фесюн признан лучшим игроком сезона в Колосе

Пресс-служба "Колоса" огласила результаты голосования болельщиков относительно лучшего игрока команды в сезоне-2023/24. Награда досталась голкиперу Кирилу Фесюну.

За Кирилла отдали свои голоса 37% респондентов. Также на звание лучшего игрока сезона претендовали Олег Ильин (19%), Валерий Лучкевич (12%), Вадим Милько, Андрей Цуриков (у обоих - 11%) и Валерий Бондаренко (10%).

В минувшей кампании Фесюн отыграл 29 матчей, в которых пропустил 31 мяч. Еще в 12 поединках он сохранил свои ворота на замке.

По последним данным СМИ, этим летом Фесюн перейдет в "Шахтер".