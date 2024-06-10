Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фесюн признан лучшим игроком сезона в Колосе
Выбор болельщиков
Фото: ФК Колос
Пресс-служба "Колоса" огласила результаты голосования болельщиков относительно лучшего игрока команды в сезоне-2023/24. Награда досталась голкиперу Кирилу Фесюну.
За Кирилла отдали свои голоса 37% респондентов. Также на звание лучшего игрока сезона претендовали Олег Ильин (19%), Валерий Лучкевич (12%), Вадим Милько, Андрей Цуриков (у обоих - 11%) и Валерий Бондаренко (10%).
В минувшей кампании Фесюн отыграл 29 матчей, в которых пропустил 31 мяч. Еще в 12 поединках он сохранил свои ворота на замке.
По последним данным СМИ, этим летом Фесюн перейдет в "Шахтер".
Популярное сейчас
- Маркевич - о сборной Украины: Только позиция левого защитника вызывает вопросы
- Малиновский: Когда переход в Полесье? Не знаю
- Капитан Черноморца попрощался с клубом
- Стало известно, сколько Динамо заплатило за Пихаленка
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО