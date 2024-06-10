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Фесюн признан лучшим игроком сезона в Колосе

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Фесюн признан лучшим игроком сезона в Колосе

Фото: ФК Колос

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Пресс-служба "Колоса" огласила результаты голосования болельщиков относительно лучшего игрока команды в сезоне-2023/24. Награда досталась голкиперу Кирилу Фесюну.

За Кирилла отдали свои голоса 37% респондентов. Также на звание лучшего игрока сезона претендовали Олег Ильин (19%), Валерий Лучкевич (12%), Вадим Милько, Андрей Цуриков (у обоих - 11%) и Валерий Бондаренко (10%).

В минувшей кампании Фесюн отыграл 29 матчей, в которых пропустил 31 мяч. Еще в 12 поединках он сохранил свои ворота на замке.

По последним данным СМИ, этим летом Фесюн перейдет в "Шахтер".

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Колос (Ковалевка) Кирилл Фесюн
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Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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