Гендиректор Черноморца: Намерены продлить группу игроков

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра рассказал о дальнейшей судьбой трех футболистов команды - полузащитников Артура Авагимяна, Зиги Бадибанги и вратаря Даниила Варакуты (у первого из них завершается срок аренды, а у двух других подходят к окончанию контракты).

– Все трое отдыхают. Их судьбы находятся в стадии определения.

– Есть ли вероятность, что они или кто-то из них в команде останутся?

– Вероятность есть. Однако могу сказать, что на сегодня она есть, но до конкретики относительно подписания документа мы не договорились. Если я скажу о том, что с кем-то договорились, а завтра может такое быть, что футболист скажет, что ему нужен новый "Бентли". А мы скажем: "У нас есть только новая "Таврия". То есть все в процессе по всем трем – как по Авагимяну общаемся, так и по Бадибанге разговариваем. Это же самое могу сказать и о Варакуте.

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– Что касается Авагимяна, права на которого принадлежат "Александрии", то планируете выкупить его контракт или продлить соглашение об аренде?

– Хотим, чтобы намерения продолжить сотрудничество с этим футболистом реализовались. Будем работать над обоими названными вами вариантами, - рассказал Мисюра.