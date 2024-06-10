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Гендиректор Черноморца: Намерены продлить группу игроков

Премьер-лига

Анатолий Мисюра высказался о дальнейшей судьбе трех футболистов

Гендиректор Черноморца: Намерены продлить группу игроков

ФК Чорноморець

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Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра рассказал о дальнейшей судьбой трех футболистов команды - полузащитников Артура Авагимяна, Зиги Бадибанги и вратаря Даниила Варакуты (у первого из них завершается срок аренды, а у двух других подходят к окончанию контракты).

– Все трое отдыхают. Их судьбы находятся в стадии определения.

– Есть ли вероятность, что они или кто-то из них в команде останутся?

– Вероятность есть. Однако могу сказать, что на сегодня она есть, но до конкретики относительно подписания документа мы не договорились. Если я скажу о том, что с кем-то договорились, а завтра может такое быть, что футболист скажет, что ему нужен новый "Бентли". А мы скажем: "У нас есть только новая "Таврия". То есть все в процессе по всем трем – как по Авагимяну общаемся, так и по Бадибанге разговариваем. Это же самое могу сказать и о Варакуте.

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– Что касается Авагимяна, права на которого принадлежат "Александрии", то планируете выкупить его контракт или продлить соглашение об аренде?

– Хотим, чтобы намерения продолжить сотрудничество с этим футболистом реализовались. Будем работать над обоими названными вами вариантами, - рассказал Мисюра.

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Черноморец (Одесса) Анатолий Мисюра Артур Авагимян Даниил Варакута Зиги Бадибанга
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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