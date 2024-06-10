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Только 5 клубов УПЛ планируют летние сборы за границей - Источник

Премьер-лига

Большинство клубов решили не покидать пределы страны

Только 5 клубов УПЛ планируют летние сборы за границей - Источник

fcdynamo.com

Новина українською

Только 5 из 16 клубов УПЛ планируют летние сборы за рубежом. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

По информации источника, это действующие призеры - "Шахтер", "Динамо" и "Кривбасс". Кроме них, это еще "Заря" и также "Рух".

Интересно, что из этой пятерки только динамовцы выбрали местом подготовки Австрию. Все остальные будут готовиться в Словении.

Также напомним, что начало сезона-2024/25 запланировано на 3 августа.

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Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Рух (Львов) Игорь Бурбас
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Justice (Львів)
10.06.2024 в 13:53
А як вони виїдуть за кордон? Бронь не дає такої можливості...
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2
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Комментарии 1
Justice (Львів)
10.06.2024 в 13:53
А як вони виїдуть за кордон? Бронь не дає такої можливості...
Ответить
0
2

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