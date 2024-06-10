Только 5 клубов УПЛ планируют летние сборы за границей - Источник

Только 5 из 16 клубов УПЛ планируют летние сборы за рубежом. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

По информации источника, это действующие призеры - "Шахтер", "Динамо" и "Кривбасс". Кроме них, это еще "Заря" и также "Рух".

Интересно, что из этой пятерки только динамовцы выбрали местом подготовки Австрию. Все остальные будут готовиться в Словении.

Также напомним, что начало сезона-2024/25 запланировано на 3 августа.