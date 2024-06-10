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Сергей Палкин о трансфере Судакова: Меньше чем за 50 миллионов евро мы его точно не продадим

Премьер-лига

А также руководство Шахтера отклонило предложение от итальянского клуба

Сергей Палкин о трансфере Судакова: Меньше чем за 50 миллионов евро мы его точно не продадим

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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Один из игроков, за которого, по мнению Сергея Палкина, "Шахтер" получит большие деньги этим летом, - это полузащитник Георгий Судаков. Ряд топ-клубов проявляют интерес к нему и уже некоторые из них делали предложения по его трансферу. Впрочем, руководство "горняков" назвало четкую сумму, за которую готовы отпустить Судакова.

"Если он хорошо сыграет на Евро, то однозначно переедет. Но даже без Евро многие клубы захотят его приобрести. Если посмотреть на позицию, на которой он играет, то в мире есть, возможно, пять игроков его уровня. Последнее предложение, которое мы получили за Судакова, было 40 млн евро плюс бонусы от "Наполи", но мы отказались от него. Меньше чем за 50 млн евро мы его точно не продадим. Мне трудно сказать, кто придет следующим, но они точно придут", - заявил Сергей Палкин в интервью Telegraph.

Добавим, что в этом сезоне Георгий Судаков провел 34 матча, где отметился 10 голами и 6 передачами. В последней кампании полузащитник в составе "горняков" выиграл чемпионат и Кубок Украины.

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Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Наполи Георгий Судаков
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Источник:
Telegraph
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Ariakiev01 (Київ)
10.06.2024 в 15:28
Это врятли. После Мудрика ( за такого кота в мешке столько платить не будут) конечно еще евро покажет. Но как то в сборной он не очень.
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Комментарии 1
Ariakiev01 (Київ)
10.06.2024 в 15:28
Это врятли. После Мудрика ( за такого кота в мешке столько платить не будут) конечно еще евро покажет. Но как то в сборной он не очень.
Ответить
0
0

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