Филиппов определился с новым клубом - СМИ

Нападающий "Днепра-1" Александр Филиппов точно покинет команду, сообщает Sport.ua.

Кроме четырех клубов УПЛ, футболиста в своей команде хотел видеть "Металлист 1925". Однако по данным источника, Александр Филиппов отдал предпочтение "Александрии" и личному приглашению Руслана Ротаня.

В прошлом сезоне 31-летний Филиппов провел 27 матчей за днепрян во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста. Его контракт с клубом истекает этим летом.