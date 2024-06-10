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Филиппов определился с новым клубом - СМИ

Премьер-лига

Форварда хотели видеть в своих рядах пять украинских клубов

Филиппов определился с новым клубом - СМИ

Фото: СК Дніпро-1

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Нападающий "Днепра-1" Александр Филиппов точно покинет команду, сообщает Sport.ua.

Кроме четырех клубов УПЛ, футболиста в своей команде хотел видеть "Металлист 1925". Однако по данным источника, Александр Филиппов отдал предпочтение "Александрии" и личному приглашению Руслана Ротаня.

В прошлом сезоне 31-летний Филиппов провел 27 матчей за днепрян во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста. Его контракт с клубом истекает этим летом.

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ФК Александрия Александр Филиппов СК Днепр-1
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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