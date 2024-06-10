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Лупашко может возглавить юношескую команду Карпат
Тренер может прийти в клуб еще до увольнения Маркевича
Фото: ФК Інгулець
Бывший наставник "Ингульца" Владислав Лупашко может сейчас прийти в структуру "Карпат", сообщает Telegram-канал "Футбол з вертольоту".
По информации источника, это может произойти еще до потенциального увольнения Мирона Маркевича. Один из вариантов - на должность старшего тренера юношеской команды, но с прицелом и фокусом на будущее.
Отмечается, что это делается, чтобы создать максимальный дискомфорт для Маркевича-старшего, который уже работает без сына и по сути потерял всех союзников внутри.
Напомним, ранее Лупашко называли главным кандидатом на должность тренера "Карпат" и "ЛНЗ".
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