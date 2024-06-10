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Лупашко может возглавить юношескую команду Карпат

Премьер-лига

Тренер может прийти в клуб еще до увольнения Маркевича

Лупашко может возглавить юношескую команду Карпат

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Бывший наставник "Ингульца" Владислав Лупашко может сейчас прийти в структуру "Карпат", сообщает Telegram-канал "Футбол з вертольоту".

По информации источника, это может произойти еще до потенциального увольнения Мирона Маркевича. Один из вариантов - на должность старшего тренера юношеской команды, но с прицелом и фокусом на будущее.

Отмечается, что это делается, чтобы создать максимальный дискомфорт для Маркевича-старшего, который уже работает без сына и по сути потерял всех союзников внутри.

Напомним, ранее Лупашко называли главным кандидатом на должность тренера "Карпат" и "ЛНЗ".

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Источник:
Teelegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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