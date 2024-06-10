Так и не дебютировал. Кривбасс не воспользовался опцией выкупа ганского игрока

Ганский защитник Конаду Ядом покинул "Кривбасс", за который выступал на правах аренды из "Хартс оф Оук". Об этом сообщает пресс-служба криворожан.

Криворожский клуб подписал 24-летнего защитника в сентябре 2023 года, но из-за проблем с получением визы он присоединился к команде только в конце марта 2024 года. Тренировался с основой и по индивидуальной программе, однако за красно-белых в официальных матчах так и не дебютировал.

Аренда Ядома была рассчитана до конца сезона-2023/24 и включала право выкупа.