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Днепр-1 близок к продлению контрактов с двумя игроками
Оба футболиста приняли решение относительно своего будущего
Фото: scdnipro1.com
Полузащитники "Днепра-1" Игорь Когут и Евгений Пасич, чьи контракты заканчиваются 30 июня, скорее всего, продлят соглашения с клубом. Об этом сообщает Sport.ua.
По данным источника, сейчас переговоры с игроками близки к завершению и оба приняли принципиальное решение остаться в Днепре.
28-летний Когут - воспитанник "Днепра". В минувшем сезоне в 13 матчах забил один гол, но в конце сезона получил травму и не играл два месяца.
30-летний Пасич провел за днепрян 19 матчей в УПЛ и две игры в Лиге Европы.
Ранее стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Александр Филиппов.
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