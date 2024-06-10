Днепр-1 близок к продлению контрактов с двумя игроками

Полузащитники "Днепра-1" Игорь Когут и Евгений Пасич, чьи контракты заканчиваются 30 июня, скорее всего, продлят соглашения с клубом. Об этом сообщает Sport.ua.

По данным источника, сейчас переговоры с игроками близки к завершению и оба приняли принципиальное решение остаться в Днепре.

28-летний Когут - воспитанник "Днепра". В минувшем сезоне в 13 матчах забил один гол, но в конце сезона получил травму и не играл два месяца.

30-летний Пасич провел за днепрян 19 матчей в УПЛ и две игры в Лиге Европы.

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